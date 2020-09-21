В Мишкинском районе открылись новые зоны отдыха, спортплощадки и арт-объекты

Мишкинский район | 21 сен 2020 | 16:47

В селе Чураево в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» недавно открылась зона отдыха и досуга. Теперь здесь для детей есть безопасная игровая площадка, а для взрослых – новое спортивное оборудования для занятий спортом на свежем воздухе.







Завершаются ремонтные работы в сквере имени марийского писателя Яныша Ялкайна, родина которого село Чураево. Совсем скоро гости и местные жители смогут прогуляться по свежеуложенному тротуару, который будут освещать новенькие уличные фонари, а молодежь – назначать свидания возле бюста знаменитого земляка, который здесь собираются установить. Сегодня в сквере уже смонтировали ограждения, поставили скамейки, урны, обустроили парковые дорожки. А в селе Мишкино благодаря нацпроекту обновился парк «Мать и дитя». Мишкинцы уже успели облюбовать для сэлфи и фонтан, и арт-объекты. Комфортные новые парковые скамейки оценили родители – здесь удобно отдыхать, пока их чада резвятся в построенном здесь же детском городке.

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Фото: администрация Мишкинского района

Кроме того, завершается первый этап благоустройства территории мемориала Победы в селе Мишкино. К концу октября здесь планируется подключить освещение и проложить сеть дорожек. Второй этап завершится в следующем году. Согласно проекту на территории комплекса установят памятник участнику Великой Отечественной войны Гази Загитову, родившемуся в Мишкинском районе, а также малые архитектурные формы. Ландшафтные дизайнеры завершат облик мемориала. Сейчас подрядная организация проводит там подземные коммуникации, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ республики.