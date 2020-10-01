В Дюртюлинском районе, после масштабного ремонта, открылся обновленный Дом культуры

Дюртюлинский район | 01 окт 2020 | 20:57

Состоялось открытие Дома культуры в селе Асяново Дюртюлинского района после масштабной реновации в рамках нацпроекта «Культура».







Провели масштабный капитальный ремонт, теперь это не просто клуб, а многофункциональный центр. Здесь обновили зрительный зал, появились танцевальные, кружковые комнаты, дискуссионные клубы, тренажерное помещение, детская игровая. Также создали библиотеку нового поколения: пользователи смогут обратиться к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованной периодической печати. Книгохранилище оснастили высокоскоростным широкополосным интернетом и точкой доступа к «Национальной электронной библиотеке». Здесь появилась акустическая система, электронные книги, планшеты, создан кукольный театр. Это третья современная библиотека в республике.

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В день открытия СДК прошло большое мероприятие, приуроченное к 125-летию Шайхзады Бабича. Была подготовлена насыщенная программа: открытие «Тропы Бабича», «Сада Бабича» (где гости посадили деревья) – в этих местах поэт любил проводить свое время, творить произведения. Также посетили Асяновскую ярмарку с угощениями от сельчан. Праздник завершился в новом Доме культуры, где прошел концерт мастеров искусств РБ и местных артистов. На этой сцене звание заслуженного получил наш земляк, известный музыкант, эстрадный певец Радик Динахметов.