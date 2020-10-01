В Дюртюлинском районе, после масштабного ремонта, открылся обновленный Дом культуры
Дюртюлинский район | 01 окт 2020 | 20:57
Состоялось открытие Дома культуры в селе Асяново Дюртюлинского района после масштабной реновации в рамках нацпроекта «Культура».
Провели масштабный капитальный ремонт, теперь это не просто клуб, а многофункциональный центр. Здесь обновили зрительный зал, появились танцевальные, кружковые комнаты, дискуссионные клубы, тренажерное помещение, детская игровая. Также создали библиотеку нового поколения: пользователи смогут обратиться к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованной периодической печати. Книгохранилище оснастили высокоскоростным широкополосным интернетом и точкой доступа к «Национальной электронной библиотеке». Здесь появилась акустическая система, электронные книги, планшеты, создан кукольный театр. Это третья современная библиотека в республике.