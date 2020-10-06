Элвин Грей извинился перед своими поклонниками

| 06 окт 2020 | 13:04

Знаменитый уроженец Уфы и эстрадный артист Радик Юльякшин, который известен под псевдонимом Элвин Грей, сообщил на своей странице социальной сети о срыве и переносе концерта. По его словам, причина такого решения в эпидемиологической ситуации.







«Внимание! Концерт в Челябинске переносится с 6 октября в связи с эпидемиологической ситуацией. Новая дата будет известна в скором времени! Приносим свои извинения за неудобства. Благодарим за понимание. Берегите себя!» – написал он.

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Фото: из открытых источников

Напомним, накануне, 5 октября, на оперативном совещании в Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил, что назначил своим советником на общественных началах певца Радика Юльякшина. Теперь артист будет заниматься вопросами культуры и молодежной политики.