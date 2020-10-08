Радик Юльякшин прокомментировал свое назначение на пост советника Главы Башкирии

| 08 окт 2020 | 12:14

Певец и народный любимец Радик Юльякшин прокомментировал свое назначение в качестве помощника Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики. Свое заявление он сделал в эфире передачи «Салям».







«Предложение главы республики меня не напугало. Я и раньше работал с молодежью, а теперь буду это делать на государственном уровне», - сказал Радик.



Артист отметил, что в первую очередь собирается заняться развитием и популяризацией башкирского языка, чтобы молодежь не стеснялась говорить на нем. В качестве второй задачи Юльякшин ставит перед собой повышение качества эстрады.

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Напомним, 5 октября, на оперативном совещании в Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о новом кадровом решении . Руководитель республики назначил своим советником на общественных началах певца Радика Юльякшина, известного как Элвин Грэй. Теперь артист будет заниматься вопросами культуры и молодежной политики.





Фото: из открытых источников