В Башкирии ушел из жизни основатель ансамбля танца «Мирас» Геннадий Анищенко

| 13 окт 2020 | 14:54

На 84-ом году ушел из жизни Заслуженный работник культуры РСФСР и БАССР, основатель и художественный руководитель ансамбля танца «Мирас» (1991-2001) Геннадий Анищенко. Об этом сообщает минкультуры Башкирии.







Геннадий Васильевич окончил Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. С 1956 года стал руководителем танцевального коллектива Уфимского железнодорожного техникума. Основатель и художественный руководитель ансамбля танца имени Салавата Юлаева при УПЗ, на базе которого был создан «Мирас».



Собранные в фольклорных экспедициях танцы народов Башкирии в постановке Геннадия Анищенко проникнуты национальным колоритом: «Аулак», «Легенда о птицах», «Ночь перед Рождеством», «Полштран базар», «Свояченицы», «Танец с трензелями», «У шатра» и др.

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Геннадий Васильевич является лауреатом международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей самодеятельности и народного творчества. В 1967 году был удостоен премии имени Г. Саляма. Кроме того, в 1970 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в1980 году получил «Знак Почёта».