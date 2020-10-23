В Уфе от последствий коронавируса скончался преподаватель Училища искусств Владимир Башинский

Уфа | 23 окт 2020 | 10:21

В Уфе после продолжительной борьбы с последствиями коронавируса скончался преподаватель Училища искусств Владимир Башинский. Об этом накануне, 22 октября, на своей странице во «ВКонтакте» рассказал ученик Владимира, а ныне преподаватель Игорь Гребенкин.







— Вчера не стало замечательного человека, преподавателя и музыканта — Владимира Владиславовича Башинского. Педагог с большой буквы, воспитавший плеяду ярких исполнителей. К каждому своему ученику Владимир Владиславович находил свой ключик, и поэтому каждый в его классе старался и выкладывался на 100%. Будучи начинающим преподавателем, частенько приходилось обращаться к Владимиру Владиславовичу за советом, будь то выбор программы, трактовка произведения или что-нибудь еще. Ни разу не было отказа. Всегда Владимир Владиславович помогал, подсказывал верные решения, подыскивал нужные образы, ассоциации для максимального раскрытия содержания произведения, — рассказывает Гребенкин.

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Владимир Башинский родился в Витебске, окончил детскую музыкальную школу по классу баяна, в дальнейшем и связал с ним свою творческую жизнь. Окончил Уфимское училище, а затем — институт искусств. Много лет работал преподавателем отдела народных инструментов. В 2004 году года удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан.