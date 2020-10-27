В Уфе скончалась известная поэтесса и композитор Зухра Файзуллина

Уфа | 27 окт 2020 | 10:16

В Уфе на 75-м году скончалась поэтесса, драматург, журналист, самодеятельный композитор Зухра Файзуллина. Об этом сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».







Файзуллина Зухра Хадитовна родилась 29 июля 1946 года в деревне Казмашево Абзелиловского района. Окончила филологический факультет БашГУ. С 1969 по 1980 годы работала учителем литературы и языка в школах Абзелиловского района. В 1980 году переехала в Сибай, где работала преподавателем в школе-интернате и в Сибайском педагогическом колледже. С 1996 по 2001 год была главным редактором межрегиональной газеты «Атайсал». С 2005 по 2012 г. работала руководителем литературного отдела Сибайского Башкирского детского театра «Сулпан».

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Фото: соцсети

Зухра Файзуллина – член союза писателей, журналистов РБ и РФ, заслуженный учитель РБ, лауреат премии имени Рамазана Уметбаева (Сибай), Кима Ахмедьянова (Абзелиловский район), Хусаина Ахметова (Баймакский район).