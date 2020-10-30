В Уфе скончался всеми любимый народный артист Ратмир Бадретдинов

В Уфе на 89-м году жизни скончался народный артист РБ Ратмир Бадретдинов. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на коллег деятеля культуры, он попал в больницу с пневмонией.
Бадретдинов Ратмир Сарварович – солист, директор ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Родился 15 ноября 1931 в деревне Кутушево Мечетлинского района Башкирии. Ратмир Бадретдинов – заслуженный артист РБ (1963), народный артист РБ (1977). Исполнитель сольных танцев: «Зятек», «Горный орел», «Три брата», «Гульназира» и другие.