В Уфе умер артист оркестра Башкирского театра оперы и балета Радимир Галимов

Уфа | 01 ноя 2020 | 23:32

В Уфе после болезни ушел из жизни артист оркестра, концертмейстер группы тромбонов Башкирского театра оперы и балета Радимир Галимов. Ему было 47 лет.



В 1997 году окончил Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова (класс профессора С. Б. Гайнуллина).







С 1993 года — артист оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета. Участвовал во всех премьерах, фестивалях, симфонических концертах и творческих вечерах деятелей культуры и искусств республики, прошедших на сцене театра. Совместно с оркестром гастролировал в Португалии, Южной Корее, Таиланде. Выступал на Днях культуры Республики Башкортостан в Москве (1997), выезжал в Москву для участия в спектаклях-номинантах «Волшебная флейта» В. — А. Моцарта (2006), «Бал-маскарад» Дж. Верди (2007), представленных на Национальном театральном фестивале «Золотая маска». В 2006 году выступал с оркестром на VII Международном Волковском фестивале в Ярославле в спектакле «Аркаим» Л. Исмагиловой, где театр стал лауреатом Премии Правительства РФ им. Ф. Волкова в номинации «Лучший творческий коллектив». В 2007 году в составе делегации мастеров искусств Республики Башкортостан участвовал в гала-концерте в Москве, посвященном 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России.



«Коллектив Башкирского государственного театра оперы и балета глубоко скорбит по поводу скоропостижной кончины артиста оркестра Галимова Радимира Рашитовича. Мы потеряли талантливого музыканта, ведущего мастера сцены, играющего на тромбоне. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал и любил Радимира Рашитовича. Память об этом жизнерадостном и светлом человеке сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении театра.









Ранее сообщалось, что в Уфе в возрасте 48 лет скончался скульптор Владимир Дворник. Он является автором памятников Акмулле, Тукаю, Мубарякову, Биишевой, Шаймуратову, Чапаеву и многим другим.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: www.bashinform.ru