Власти Башкирии разрешили Моргенштерну ругаться матом на сцене

| 04 ноя 2020 | 11:04

Известный рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн принял участие в новом, вышедшем накануне, выпуске Юрия Дудя. Во время почти трехчасового диалога Алишер рассказал о том, как в прошлом году встречался с представителями властей Башкирии.







Все началось с идеи организации фестиваля в Уфе, на котором смогли бы собраться все рэп и хип-хоп исполнители из Уфы. Как отметил Алишер, особенно много уфимцев, именно из числа музыкантов, включить в лайн-ап не удалось. Однако фестиваль смог собрать полный зал «Уфа-Арены».



Фестиваль «Новая Атланта» прошел в Уфе в декабре прошлого года. Тогда на одной сцене выступили сам Моргенштерн, Фейс, Томас Мраз, Лауд м другие. Перед фестивалем Алишеру необходимо было увидеться с представителями властей Башкирии. Это была встреча с руководством администрации Главы республики. Из интервью следует, что на встрече присутствовал и Александр Сидякин, руководитель администрации Главы РБ.



Алишер Моргенштерн:



- Нас позвали чай попить в Белый Дом. Вроде, Белый Дом, да, называется? И я такой: е****! Пойдем в Белый Дом чаек пить. Они оказались классные ребята, даже разрешили ругаться матом на сцене.

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