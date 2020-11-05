Иосиф Пригожин: Рэпер Моргенштерн «уродует молодежь»

| 05 ноя 2020 | 12:21

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что рэпер Моргенштерн «уродует молодежь», а многие популярные музыканты, включая Сергея Шнурова, не уважают свою профессию и любят «хайповать», вместо того чтобы заниматься творчеством.



Пригожин во время интервью на радиостанции «Говорит Москва», заметил, что выйти на сцену и петь может сегодня каждый. Сцена перестала быть храмом для исполнителей: они могут ругаться, плеваться. Он добавил, что в соответствии с российским законодательством предусматривается штраф за нецензурные высказывания на публичных выступлениях, однако артистов никто не штрафует.







Пригожин уверен, что 90% нынешних музыкантов не создают музыку, а перерабатывают ее. Музыка перестала быть искусством, и продюсер не хотел бы, чтобы его дети росли на творчестве современных музыкантов.



Мызыка Шнурова или Моргентшерна уродует молодежь, заявил Пригожин, «Все хайпуют. Дудь хайпует на Моргенштерне и на его аудитории, он хайпует на аудитории Дудя, вот и существует этот обмен блевотины».



Пригожин выразил сожаление, что в России не создаются черные списки для музыкантов, как в США. Ранее в такой список внесли Билли Айлиш за «разрушение страны».



Ранее Моргенштерн признался, что за 2020 год заработал 80 миллионов рублей. Как отметил музыкант, он уже стал долларовым миллионером.



Кроме того он принял участие в новом, вышедшем накануне, выпуске Юрия Дудя. Во время почти трехчасового диалога Алишер рассказал о том, как в прошлом году встречался с представителями властей Башкирии.





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