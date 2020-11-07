Одну из улиц села в Баймакском районе назовут в честь певицы Бибисары Азаматовой

Баймакский район | 07 ноя 2020 | 22:01

В селе Темясово Баймакского района Башкирии одной из улиц дадут имя певицы Бибисары Азаматовой. Артистка, родом из Баймакского района ушла из жизни в октябре 2020 года из-за последствий коронавируса. Она всего лишь несколько дней не дожила до 72 лет.







Всего за свою творческую жизнь Бибисара Азаматова дала пять сольных концертов, выпустила шесть аудиоальбомов. Последний из них, включающий 73 песни, вышел в 2020 году. Много раз становилась лауреатом республиканских песенных конкурсов «Йыл йыры», «Юлдаш йыры» и «Баш?орт йыры». При том, что женщина начала свой творческий путь только в 2006 году - в 57 лет. До этого она работала в республиканской индустрии общепита, была директором ресторана «Нур», где стала ветераном труда и заслуженным работником пищевой отрасли.



Свой первый концерт Бибисара дала в родном Баймакском районе. Потом концерты певицы стали собирать полные залы, с ней считали за честь выступать звезды башкирской эстрады, такие как Фарваз Урманшинын, Раиль Уметбаев, Альберт Салаватов и Искандер Газизов.

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Глава РБ Радий Хабиров, побывав в Баймакском районе, поручил проработать вопрос присвоения имени певицы одной из улиц села.



