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В Башкирии на 73 году жизни скончался писатель и журналист Мавлетбай Ямалетдинов

В Башкирии на 73 году жизни скончался писатель и журналист Мавлетбай Ямалетдинов

| 09 ноя 2020 | 15:16

Печальную новость сообщили в пресс-службе министерства культуры. Известно, что деятель искусства боролся с тяжелой болезнью.



Мавлетбай Ямалетдинов родился и вырос в деревне Аслаево Учалинского района. Долгое время работал заместителем главного редактора журнала «Ватандаш», также трудился в Госсобрании Башкирии. С 2001 года заведовал отделением прозы в журнале «Агидель». В последние годы жизни руководил Учалинской писательской организацией. Он известен как автор 20 книг.

Маулит Ямалетдин – Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, награжден знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», кавалер ордена Салавата Юлаева, лауреат литературных премий им. Мусы Муртазина, Мухаметши Бурангулова, Фатиха Карима и Рамзили Хисаметдиновой.

Семье Мавлетбая Ямалетдинов соболезнования принес председатель Курултая РБ. Константин Толкачев. Он вспомнил усопшего как «был удивительно разносторонним и тонким человеком».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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