В Башкирии назвали 12 самых красивых слов на башкирском языке

| 14 ноя 2020 | 17:22

В Башкирии проводится народное голосование за самое красивое башкирское слово. Предложит свой вариант жители республики могут еще до 15 ноября. Но сейчас уже сформирован топ из 12 самых красивых слов, лидирующих в голосовании.







Данные опубликовал детско-юношеский центр «Медиаформат». Они рассказали о 12 самых часто предлагаемых словах. Пока лидирует слово Әсәй.



Список последующих его конкурентов выглядит так: мөғжизә, атай, берҙәмлек, рәхмәт, Башҡортостан, ватан, мөхәббәт, Һаулыҡ, йәнтөйәк, изгелек, бала.

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Голосование продлится еще один день, после чего будет объявлен стоп. Затем, 22 ноября, будет выведен окончательный список из 12 слов, чаще всего предлагаемых жителями республики. И только после этого объявят старт голосования за самое красивое слово. Представят его в День башкирского языка.