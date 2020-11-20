В Кушнаренково открылась выставка «Победим коронавирус вместе»

Кушнаренковский район | 20 ноя 2020 | 10:40

В музее села Кушнаренково открылась выставка «Победим коронавирус вместе». Картины отражают нынешние реалии, отсюда и соответствующие названия: «Фрукты в изоляции», «Тени сгущаются», «Спасибо врачам», «Стул. Сидим дома».







Работы представили мастера из Уфы, Москвы и Благовещенска. Через картины авторы выражали благодарность медикам, волонтёрам и всем, кто борется с инфекцией. Автором проекта является член творческого Союза художников Республики Башкортостан Нина Сайкина. Картины, представленные на выставке, выполнены мастерами в различных жанрах.



Одна из работ художника-самоучки – «Девушка с маской в руках» – символизирует отступление вируса.

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