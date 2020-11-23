В Уфе скоропостижно скончался известный композитор и бард Сергей Круль

Уфа | 23 ноя 2020 | 14:22

В столице Башкирии сегодня прошли похороны известного барда и композитора Сергея Круля. Артист скоропостижно скончался на 68 году жизни. Об этом рассказали близкие уфимца.







«Смерть пришла к нему тихо, без мучений. На лице умершего была улыбка», — сообщили они.



Отмечается, что исполнитель стал известен романсами на стихи таких классиков, как Афанасий Фет, Михаил Лермонтов, Иван Бунин и Анна Ахматова.



Мужчина родился в Уфе 7 июля 1953 году. Помимо музыкального творчества, Сергей Круль прославился публицистическими очерками о столице Башкирии и популяризацией работ Николая Рубцова. Также он принимал активное участие в развитии Центра польской культуры и просвещения.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов. Известно, что мужчина скончался после продолжительной болезни.





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Фото: соцсети