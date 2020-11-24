Артисты из Мечетлинского района стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Театральные встречи в провинции"

Мечетлинский район | 24 ноя 2020 | 19:20

Подведены итоги фестиваля «Театральные встречи в провинции», организаторами которого выступили Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества, Департамент культуры и туризма Ивановской области, областной координационно-методический центр культуры и творчества, отдел культуры администрации городского округа Вичуга.





На фестивале, проходящем в этом году онлайн-формате, представили свои лучшие постановки сельские любительские театры Башкортостана, Коми, Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологодской, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей.

Впервые в нем приняли участие артисты Народного театрального коллектива «Илхам» районного Дома культуры (рук.Эльвира Рамазанова) со спектаклем М.Карима «В ночь лунного затмения». Достойно представив Республику Башкортостан, они стали Лауреатами 3 степени.

Конкурсные показы оценивало жюри под руководством режиссёра Большого театра России, доцента кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС Сергея Терехова.Кроме того, Диплом за лучшую женскую роль первого плана был присужден Линизе Валиевой (за исполнение роли Танкабике) и Дипломом за лучшую мужскую роль отмечен Рустам Файрушин (за исполнение роли Дивана).

Ранее сообщалось, что Яна Габбасова, 17-летняя жительница Нефтекамска, прошла в третий этап в шоу «Голос». Фрагмент своего выступления девушка опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».





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Источник: Администрация Мечетлинского района

Фото: Администрация Мечетлинского района