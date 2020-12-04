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Жительница Сибая Шаура Яхина победила в конкурсе башкирских красавиц

Жительница Сибая Шаура Яхина победила в конкурсе башкирских красавиц

Сибай | 04 дек 2020 | 11:39

Накануне, 3 декабря, в ГКЗ «Башкортостан» состоялся финал конкурса красоты «Һылыуҡай». За звание башкирской красавицы на кастингах боролись более 200 девушек из разных районов республики и регионов страны. В финал вышли лишь 20 девушек.



Впервые в истории конкурса церемония проходила в режиме онлайн. Первое место заняла 16-летняя Шаура Яхина их города Сибай. Он учится в 10 классе и успевает принимать участие в подобных конкурсах.

Красавицей, которая получила гран-при, стала 19-летняя жительница Учалинского района Ляйсан Шугаепова. Главный приз – ключи от автомобиля «Лада» - ей вручил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Известно, что красавица работает в Учалинской филармонии.

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Источник: mkset.ru
Фото: mgazeta.com

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