В Гафурийском районе Башкирии открыли обновленный Дворец культуры и кинотеатр
Гафурийский район | 08 дек 2020 | 17:22
На днях в Гафурийском районе открылись обновленный Дворец культуры и кинотеатр «Кугуш». Это стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Культура».
С большим нетерпением открытия Дворца культуры ждали местные жители, ведь это центр общественной и культурной жизни людей на селе, место встреч и общения, развития творческих способностей. В здании старого Дворца культуры полностью заменили кровлю, обновили фасад, выполнили отделку внутренних помещений. Кроме того, было полностью заменено оборудование, появилась современная звуковая и световая техника. Общая стоимость выделенных средств составила около 39 млн рублей.
Он отметил, что теперь в уютных и красивых залах вновь будут проводиться праздничные мероприятия, работать клубные формирования и творческие коллективы, а новые кинотехнологии привлекут молодежь к просмотру фильмов в родном селе.