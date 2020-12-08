В Гафурийском районе Башкирии открыли обновленный Дворец культуры и кинотеатр

Гафурийский район | 08 дек 2020 | 17:22

На днях в Гафурийском районе открылись обновленный Дворец культуры и кинотеатр «Кугуш». Это стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Культура».







С большим нетерпением открытия Дворца культуры ждали местные жители, ведь это центр общественной и культурной жизни людей на селе, место встреч и общения, развития творческих способностей. В здании старого Дворца культуры полностью заменили кровлю, обновили фасад, выполнили отделку внутренних помещений. Кроме того, было полностью заменено оборудование, появилась современная звуковая и световая техника. Общая стоимость выделенных средств составила около 39 млн рублей.

— Гафурийская земля богата талантами, и я очень хочу, чтобы люди из других регионов в будущем приезжали к нам, чтобы прикоснуться не только к богатой истории нашего края, но и к уникальному творчеству земляков, — отметил глава Администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.

Он отметил, что теперь в уютных и красивых залах вновь будут проводиться праздничные мероприятия, работать клубные формирования и творческие коллективы, а новые кинотехнологии привлекут молодежь к просмотру фильмов в родном селе.

— Самое главное, теперь жителям необязательно ездить в город, чтобы посмотреть премьеры российского и зарубежного кинематографа, — подчеркнул Фанзиль Чингизов.

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Фото: пресс-служба Министерства культуры