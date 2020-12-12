Яна Габбасова из Нефтекамска пробилась в 1/4 финала шоу «Голос» | видео

Юная певица из Нефтекамска растрогала наставницу проекта «Голос» Полину Гагарину. Артистка призналась, что исполнение песни «Романс» группы «Сплин» 17-летней Яной Габбасовой «пробрало ее до мурашек».
«Я думала, это не случится, но оно случилось в полном объеме», — призналась Гагарина и пропустила жительницу Башкирии в четвертьфинал проекта.
В этапе «Нокауты» Яна боролась за место в команде вместе с Сафаэлем Мишиевым и Гором Испиряном. Перед выступлением представительница Нефтекамска получила ценный совет от наставницы: «Забудь о музыке, растворись в словах, расскажи нам эту историю».