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Яна Габбасова из Нефтекамска пробилась в 1/4 финала шоу «Голос» | видео

Яна Габбасова из Нефтекамска пробилась в 1/4 финала шоу «Голос» | видео

Нефтекамск | 12 дек 2020 | 10:52

Юная певица из Нефтекамска растрогала наставницу проекта «Голос» Полину Гагарину. Артистка призналась, что исполнение песни «Романс» группы «Сплин» 17-летней Яной Габбасовой «пробрало ее до мурашек».

«Я думала, это не случится, но оно случилось в полном объеме», — призналась Гагарина и пропустила жительницу Башкирии в четвертьфинал проекта.

В этапе «Нокауты» Яна боролась за место в команде вместе с Сафаэлем Мишиевым и Гором Испиряном. Перед выступлением представительница Нефтекамска получила ценный совет от наставницы: «Забудь о музыке, растворись в словах, расскажи нам эту историю».

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Источник: www.bashinform.ru

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