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Стала известна причина смерти и дата похорон Народного артиста РСФСР Валентина Гафта

Стала известна причина смерти и дата похорон Народного артиста РСФСР Валентина Гафта

| 12 дек 2020 | 16:26

Актриса Ольга Остроумова сообщила в субботу о смерти Народного артиста РСФСР Валентина Гафта. 85-летний Гафт скончался от последствий инсульта, перенесенного несколько лет назад.

О смерти актера также сообщил в Facebook театр «Современник» – «Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта…».



По словам директора «Современника» Игоря Попова, Валентина Гафта похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища после прощания в здании театра.

Как считает председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, Валентин Гафт своим творчеством заслужил установку памятной доски в Москве.

«Ушел один из последних могикан. Это невосполнимая утрата. Гафт – очень близкий человек для меня», – отметил Герасимов.
Он пообещал поддержать обращение о создании памятного места, когда оно поступит в комиссию.

Валентин Гафт служил в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Театре сатиры. В труппе театра «Современник» – с 1969 года.

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Источник: gtrk.tv

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