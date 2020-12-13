В Уфе скончалась 59-летняя художник-скульптор Ляля Галеева. Об этом сообщили коллеги погибшей в соцсетях.
«Добрая, отзывчивая, она по-своему видела этот мир. В ее огромную чистую и светлую душу вмещалась вся вселенная! Спи спокойно, Лялечка! Мира и покоя твоей душе! Мы тебя любим, и будем любить всегда!», – говорится в сообщении.
Ляля Галеева – художник декоративно-прикладного искусства, живописец. Лауреат премии им. Л. Шестова (1991). Член Союза художников РФ с 1993 года. С 1980 года – участник республиканских, зональной, всероссийской, международных и зарубежных выставок.