Уфа | 13 дек 2020 | 13:08

В Уфе скончалась 59-летняя художник-скульптор Ляля Галеева. Об этом сообщили коллеги погибшей в соцсетях.



«Добрая, отзывчивая, она по-своему видела этот мир. В ее огромную чистую и светлую душу вмещалась вся вселенная! Спи спокойно, Лялечка! Мира и покоя твоей душе! Мы тебя любим, и будем любить всегда!», – говорится в сообщении.









Ляля Галеева – художник декоративно-прикладного искусства, живописец. Лауреат премии им. Л. Шестова (1991). Член Союза художников РФ с 1993 года. С 1980 года – участник республиканских, зональной, всероссийской, международных и зарубежных выставок.

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Фото: соцсети