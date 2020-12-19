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Яна Габбасова из Нефтекамска вышла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале

Яна Габбасова из Нефтекамска вышла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале

Нефтекамск | 19 дек 2020 | 10:56

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в полуфинал 9-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. За певицу болели все жители Башкирии, которые активно участвовали в голосовании. С просьбой проголосовать за Яну обратилась к землякам в соцсетях и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.



По результатам СМС-голосования зрителей и поддержки наставников в полуфинал прошли: от команды Валерия Сюткина — Олег Аккуратов и Сурен Платонов; от команды Басты — Елизавета Пурис и Василий Пасечник; от команды Полины Гагариной — Яна Габбасова и Кирилл Суслов, от команды Шнурова — Мария Русакова и Дмитрий Венгеров. В проекте осталось восемь вокалистов и их ждет нелегкая борьба в полуфинале.

Яна исполнила песню «Не для тебя». Перед выступлением педагог Яны Полина Гагарина, которая отметила в своей ученице качества настоящего бойца, попросила девушку показать «русское раздолье».

Автор романса — Николай Девитте и офицер морской пехоты А. Молчанов. Песня входила в репертуар Федора Шаляпина и Анастасии Вяльцевой. В фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров» песню исполнил Станислав Любшин, в 2003 году Пелагея включила романс в свой дебютный альбом с одноименным названием.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео

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