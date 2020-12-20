В Башкирии 2021 год предложили объявить Годом башкирской истории

| 20 дек 2020 | 18:39

Всемирный курултай башкир выступил с предложением объявить 2021 год Годом башкирской истории. Об этом на заседании 14 декабря объявил председатель комиссии по вопросам истории и развития народа Азат Ярмуллин.



— Также предлагаем к 450-летию основания Уфы и 90-летию со дня рождения академика, доктора исторических наук, профессора БашГУ, первого председателя Всемирного курултая башкир Н. А. Мажитова организовать открытие музейного комплекса «Городище Уфа-II», — добавил он.



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Фото: Всемирный курултай башкир