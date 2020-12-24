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В Уфе пройдет парад Дедов Морозов

В Уфе пройдет парад Дедов Морозов

Уфа | 24 дек 2020 | 12:20

Уже в эту субботу, 26 декабря, в столице Башкирии в 11:30 часов состоится традиционный парад Дедов Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Мероприятие пройдет в формате автопробега. Участие примут лучшие Деды Морозы от каждого района Уфы. Ранее они проходили отборочные этапы в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов», организованном телеканалом «Вся Уфа» и мэрией города.

Главные символы нового года на машинах проедут от площади Салавата Юлаева по улицам Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября. На конечной точке, площади имени Ленина, Деды Морозы поздравят горожан с наступающим праздником.

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Источник: mkset.ru
Фото: Официальный сайт уфимской мэрии

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