Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в финал шоу "Голос" на Первом канале

Нефтекамск | 26 дек 2020 | 09:18

17-летняя Яна Габбасова из башкирского города Нефтекамска вышла в финал популярного шоу «Голос» на Первом канале. Полуфинал проекта прошел в ночь на 26 декабря. На этот раз Габбасова спела пронзительную песню «О нем», автором и исполнителем которой является Ирина Дубцова. Девушке противостоял певец из ее же команды Кирилл Суслов с песней «Лебединая верность». Наставником обоих участников выступала Полина Гагарина.







Юную певицу из Башкирии похвалили сразу два члена жюри – Валерий Сюткин и Баста (Василий Вакуленко):

– Яна мне очень понравилась. В ней была музыка. Это язык чувств, и я испытал эти чувства. Поэтому как телезритель – я буду предельно честным – я бы выбрал Яну, – отметил Сюткин.

– Яна, я вас поздравляю. У вас в номере есть и молодость, и драма; и легкость, и печаль. Очень красивый номер. Очень красивое исполнение, – согласился с ним Баста.

Окончательный выбор победителя в полуфинале был за наставницей Гагариной и телезрителями. Полина отдала 60% своего голоса Габбасовой, телезрители – 63,9%. Это гарантировало молодой исполнительнице выход в финал шоу.

В считанные минуты после своей победы Яна поблагодарила в своем инстаграме всех, кто ее подержал.



Финал проекта состоится 30 декабря.





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