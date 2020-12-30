Сегодня жители Башкирии могут поддержать финалистку шоу «Голос» Яну Габбасову

Нефтекамск | 30 дек 2020 | 13:27

30 декабря в прямом эфире Первого канала начнется финал шоу «Голос» девятого сезона. В финале выступит 17-летняя Яна Габбасова из башкирского города Нефтекамск. Начнётся финал в 23:30 по уфимскому времени. Яна ждет поддержки земляков.







Кроме Яны за главный приз проекта поборются трое мужчин — Василий Пасечкин, Дмитрий Венгеров и Олег Аккуратов.



Яна Габбасова сказала, что очень приятно быть одной девочкой, которая осталась в финале, и ей интересно побороться с такими талантливыми мужчинами. Она заявила, что не собирается уступать им, будет бороться и показывать свой женский голос. Четыре дня она учила новые песни.





- То, что я буду исполнять, я никогда не пела. Но это последний рывок и надо добить и уйти с гордо поднятой головой с проекта, - сказала девушка.

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Она считает, что перед финалом находится «в плохом состоянии», но надеется, что сегодня покажет свой талант и умения в полной мере.