Яна Габбасова победила в финале шоу "Голос"

Нефтекамск | 31 дек 2020 | 09:59

На Первом канале состоялся финал девятого сезона вокального шоу «Голос», победительницей которого стала уроженка Башкирии Яна Габбасова.







В заключительный этап конкурса прошли также Олег Аккуратов из команды Валерию Сюткина, Василий Пасечник из команды Басты и Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова. В ходе финальных состязания 17-летняя Яна исполнила вместе с наставницей Полиной Гагариной песню «Зима», знаменитый шлягер Лары Фабиан Je t’aime и советский хит «Звенит январская вьюга».

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Во время голосования девушка получила 51,1 процента зрительских голосов, опередив Олега Аккуратова, который получил 48,9 процента голосов. Победительница шоу получила заветную статуэтку и миллион рублей.