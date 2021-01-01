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Победившая в шоу "Голос" Яна Габбасова получит в качестве награды домашнюю студию звукозаписи

Победившая в шоу "Голос" Яна Габбасова получит в качестве награды домашнюю студию звукозаписи

Нефтекамск | 01 янв 2021 | 18:10

Победительница девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале Яна Габбасова из Нефтекамска получит в качестве награды домашнюю студию звукозаписи. В финале популярной телепередачи уроженка Башкирии получила более 51% голосов телезрителей и вырвала победу у своего конкурента Олега Аккуратова.



Чтобы вручить награду Яне Габбасовой на сцену телепроекта поднялся главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. Он вручил ей статуэтку и поздравил с победой как саму юную певицу, так и ее наставницу Полину Гагарину.

Напомним, финал девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале прошел 30 декабря. Победу уроженке Нефтекамска принесла одна из самых «новогодних» советских песен - «Звенит январская вьюга», известная всем по фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

Известно, что Новый 2021 год Яна Габбасова встретила среди родных и близких в Нефтекамске. 

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Источник: www.ufa.kp.ru

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