В городах и районах Башкортостана пройдет флешмоб «День национальной кухни»

| 02 янв 2021 | 21:13

10 января в Уфе, а также в городах и районах Башкирии состоится кулинарный флешмоб «День национальной кухни».







Организаторами выступают Министерство торговли и услуг РБ, Администрация Уфы, Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров республики.





«Акция проводится для повышения престижа профессий специалистов в области индустрии питания, пропаганды их достижений и передового опыта. Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого надо разместить в социальных сетях под хэштэгом #БлюдоНовогоднегоСтола любимый рецепт новогоднего блюда», – пояснил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

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В новогоднем флешмобе примут участие шеф-повара популярных уфимских ресторанов. В течение всего дня участники будут делиться видео с рецептами любимых блюд на своих страницах в социальных сетях.