"Большая утрата": В Уфе скончался худрук Русского драмтеатра Михаил Рабинович

Уфа | 10 янв 2021 | 11:13

Накануне, 9 января, в Уфе на 81 году жизни скончался художественный руководитель Русского драматического театра Башкирии Михаил Рабинович. Печальную весть сообщила министр культуры Амина Шафикова на своей странице в социальных сетях.







«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг... целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом...», — заявила Амина Шафикова.



Михаил Рабинович еще во время студенчества в УГАТУ организовал театр, после поступил в Высшее театральное училище им.Щукина. В уфимском русском драмтеатре начал работать в 1983 года, в 1998 году он занял должность художественного руководителя.





«Михаил Рабинович «болел» за родной театр всем сердцем, понимая, что за ним стоят люди, которые ему верят. Он сумел сделать так, чтобы даже в самые сложные для страны годы зрительный зал был полон. И по сей день Русский драматический театр является тем местом, куда, как к чистому источнику, стремятся все те, кто умеет мыслить, чувствовать, умеет переживать и сопереживать. И все это благодаря труду, таланту, стараниям и заботам Михаила Исаковича», — отметила пресс-служба министерства культуры РБ.

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