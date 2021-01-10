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"Большая утрата": В Уфе скончался худрук Русского драмтеатра Михаил Рабинович

"Большая утрата": В Уфе скончался худрук Русского драмтеатра Михаил Рабинович

Уфа | 10 янв 2021 | 11:13

Накануне, 9 января, в Уфе  на 81 году жизни скончался художественный руководитель Русского драматического театра Башкирии Михаил Рабинович. Печальную весть сообщила министр культуры Амина Шафикова на своей странице в социальных сетях.



«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг... целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом...», — заявила Амина Шафикова.

Михаил Рабинович еще во время студенчества в УГАТУ организовал театр, после поступил в Высшее театральное училище им.Щукина. В уфимском русском драмтеатре начал работать в 1983 года, в 1998 году он занял должность художественного руководителя.


«Михаил Рабинович «болел» за родной театр всем сердцем, понимая, что за ним стоят люди, которые ему верят. Он сумел сделать так, чтобы даже в самые сложные для страны годы зрительный зал был полон. И по сей день Русский драматический театр является тем местом, куда, как к чистому источнику, стремятся все те, кто умеет мыслить, чувствовать, умеет переживать и сопереживать. И все это благодаря труду, таланту, стараниям и заботам Михаила Исаковича», — отметила пресс-служба министерства культуры РБ.
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Источник: gorobzor.ru

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