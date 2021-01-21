Вице-премьер Башкирии озвучил среднюю зарплату работников культуры

| 21 янв 2021 | 15:40

Средняя заработная плата работников культуры в Башкирии составила в 2020 году 33300 рублей, тогда как в 2019 году она равнялась 32240 рублям, сообщил на брифинге по итогам деятельности в сфере культуры и СМИ вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов. По словам чиновника, в текущем году этот показатель не понизится.







Азат Бадранов подчеркнул, что за год не было сокращений и реорганизаций сети учреждений культуры, увеличился бюджет отрасли, в том числе и за счёт уверичения привлекаемых федеральных средств. Так в 2020 году привлечено 355 млн рублей, в том числе 219,5 млн в рамках нацпроекта «Культура», что в 1,8 раз больше чем в 2019 году.

В 2021 году уже привлечено 279 млн рублей. Консолидированный бюджет отрасли «Культура» в 2019 году составил 12,1 млрд рублей, что на 31% больше 2018 года. Бюджет 2020 года ещё выше, конкретная сумма сейчас уточняется.





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