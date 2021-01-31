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В Уфе начался праздничный концерт «Даёшь молодёжь!»

В Уфе начался праздничный концерт «Даёшь молодёжь!»

Уфа | 31 янв 2021 | 14:27

В Уфе начался праздничный концерт «Даёшь молодёжь!». Он проходит на площади перед зданием русского драматического театра и посвящен Дню российского студенчества и Международному дню без Интернета.

Открылся перфоманс выступлением наставников и финалистов Всероссийского фестиваля «Йэшлек шоу. Перезагрузка».

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Далее ожидается выступление артистов лейбла «Elvin Grey» и других популярных эстрадных исполнителей. К зрителям выйдет заслуженный артист Республики Башкортостан Elvin Grey (Радик Юльякшин).

Праздничный концерт продолжится до 17 часов, вход – свободный, сообщает уфимская мэрия.

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Источник: gtrk.tv
Фото: администрация Уфы

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