В Уфе начался праздничный концерт «Даёшь молодёжь!»
Уфа | 31 янв 2021 | 14:27
В Уфе начался праздничный концерт «Даёшь молодёжь!». Он проходит на площади перед зданием русского драматического театра и посвящен Дню российского студенчества и Международному дню без Интернета.
Открылся перфоманс выступлением наставников и финалистов Всероссийского фестиваля «Йэшлек шоу. Перезагрузка».
Праздничный концерт продолжится до 17 часов, вход – свободный, сообщает уфимская мэрия.
Источник:
gtrk.tv
Фото: администрация Уфы
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