В Башкирии вышла энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана»

| 03 фев 2021 | 15:36

В Уфе вышла в тираж самая красочная в новейшей истории республики энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана», притом сразу на русском и английском языках. Издание книги состоялось в рамках мероприятий по подготовке ко Всемирной Фольклориаде. Подробности в следующем материале.







У серьезного издания может быть сколь угодно много корректоров, но главный редактор – он всегда один – человек, который отвечает за качество книги первым. Впрочем, здесь доктор филологических наук Фануза Надршина выступает еще и в качестве главного научного эксперта. Фануза Аитбаевна может работать за компьютером, но если есть выбор, то делает это по старинке: дома, при свете настольной лампы, в окружении научных книг с закладками.

Этот увесистый том в голубой обложке –32-я по счету энциклопедическая книга, выпущенная издательством «Башкирская энциклопедия». 600 её страниц посвящены фольклору народов Башкортостана.Теперь, чтобы получить полное представления о культуре народов, проживающих на территории республики, есть целых два энциклопедических тома. Если в изданном еще в 2014 году томе «Народы Башкортостана» акцент сделан на этнографии, то в новое издание больше посвящено народному творчеству.

Над книгой работали два года. Коллектив авторов насчитывает свыше 60 человек. В состав научно-редакционной коллегии вошли ведущие ученые, чей задачей было обобщить и систематизировать весь накопившийся пласт знаний по фольклору народов республики. Речь идет прежде всего об этносах, которые существуют в Башкортостане уже более сотни лет. Также в энциклопедии отражены все диаспоры, имеющие свои национально-культурные центры на территории региона.









Текст в издании дублируется на двух языках: русском и английском. Всего приводится более шести сотен статей, а иллюстраций и того больше. Книга предназначена для широкого круга читателей. 1000 экземпляров уже напечатаны. Среди следующих запланированных новинок — энциклопедия башкирского мёда.





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