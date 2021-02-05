Стала известна причина закрытия кинотеатра «Искра IMAX» в Уфе

В официальной группе кинотеатра «Искра IMAX» еще 1 февраля объявили о закрытии комплекса. В сообщении было сказано, что такое решение является временным, а об открытии администрация проинформирует дополнительно через соцсети.
Спустя несколько дней «в связи с многочисленными просьбами» в администрации объяснили причины такого решения.
«Причины очевидны - пандемия коронавируса во всем мире, постоянный перенос крупных голливудских релизов, слабый репертуар фильмов на ближайшие месяцы, отсутствие арендаторов в нашем огромном кинокомплексе - все это поспособствовало принятию нами решения о временной приостановке деятельности, которую «Искра IMAX» использует на обновление и реконструкцию», – отмечается в сообщении.
Представители кинокоплекса выразили надежду, что в скором времени ситуация стабилизируется во всем мире, и тогда они «будут рады сообщить об открытии».