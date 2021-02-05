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Стала известна причина закрытия кинотеатра «Искра IMAX» в Уфе

Стала известна причина закрытия кинотеатра «Искра IMAX» в Уфе

Уфа | 05 фев 2021 | 10:52

В официальной группе кинотеатра «Искра IMAX» еще 1 февраля объявили о  закрытии комплекса. В сообщении было сказано, что такое решение является временным, а об открытии администрация проинформирует дополнительно через соцсети.

Спустя несколько дней «в связи с многочисленными просьбами» в администрации объяснили причины такого решения.

«Причины очевидны - пандемия коронавируса во всем мире, постоянный перенос крупных голливудских релизов, слабый репертуар фильмов на ближайшие месяцы, отсутствие арендаторов в нашем огромном кинокомплексе - все это поспособствовало принятию нами решения о временной приостановке деятельности, которую «Искра IMAX» использует на обновление и реконструкцию», – отмечается в сообщении.

Представители кинокоплекса выразили надежду, что в скором времени ситуация стабилизируется во всем мире, и тогда они «будут рады сообщить об открытии».

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Источник: gorobzor.ru

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