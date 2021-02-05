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В Уфе скончалась народная артистка Вакиля Калмантаева

В Уфе скончалась народная артистка Вакиля Калмантаева

Уфа | 05 фев 2021 | 17:39

В Уфе скоропостижно умерла 72-летняя актриса молодежного театра Башкирии имени Мустая Карима и народная артистка Вакиля Калмантаева. Информация об этом появилась на сайте уфимского театра.

Актриса родилась и выросла в Оренбурге. После училась в Уфимском училище искусств. Успела поработать в нескольких башкирских и уфимских театрах. С 2002 года работала в молодежном театре Башкирии имени Мустая Карима. Коллеги вспоминают ее как удивительного, прекрасного и талантливого человека.


«Ее роли всегда находили глубокий отклик в сердцах зрителей. Вакиля Гатаулловна  была  замечательным человеком и уникальной, талантливой актрисой  редкого дарования, совмещающего в себе неуемную энергию, художественную целостность, глубокий психологизм», — отметили коллеги успошей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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