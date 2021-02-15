В Башкирии скончался народный артист республики Явдат Муратов

Уфа | 15 фев 2021 | 09:48

Накануне, 14 февраля, на 71-году жизни скончался народный артист Башкирии, музыкант, артист оркестра Ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова Явдат Муратов.







Он родился 8 января 1951 года в селе Новокалмашево Чекмагушевского района. Явдат Муратов являлся выпускником Уфимского училища искусств и УГИИ класса Р.Рахимова. С 1970 года баянист-концертмейстер Ансамбля Гаскарова.



Он исполнял соло на кубызе в танцах «Ҡоралай», «С кубызом «, Старинный танец с ведром, а также соло на гитаре в испанском танце «Андалузские вечера», башкирском танце «Северные Амуры». Явдат Муратов — автор музыки к хореографическим спектаклям «Ҡыҙ урлау» («Похищение девушки», совм. с Р.В.Муратшиным) и «Инсебикә» («Инсебика») Х. А. Ишбердина, обработок народных мелодий для башкирского («Тирәккәйем» — «Тополёк мой»), итальянского («Тарантелла»), молдавского («Хора») танцев.

В 1989 году он получил звание «Заслуженный артист БАССР», в 1995 году — «Народный артист Башкирии».



Напомним, ранее ушла из жизни народная артистка республики 72-летняя Вакиля Калмантаева. Она работала в Национальном молодежной театре РБ имени Мустая Карима с 2002 года. Через несколько дней стало известно о кончине народной артистки Башкирии Розы Аккучуковой. Как сообщало ИА «Башинформ», причиной смерти стал коронавирус. Аккучукова работала в Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова.

Читайте также: В Уфе скончалась народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



