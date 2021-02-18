Рустам Минниханов дал комментарии об отмене концертов Элвина Грея в Татарстане
| 18 фев 2021 | 09:28
Глава Татарстана Рустам Минниханов высказался об отмене концертов популярного певца Элвина Грея в соседней республике в 2021 году. По его словам, конфликта не существует, поскольку Роспотребнадзор региона стоял на страже соблюдения противоэпидемиологических правил. Политик отметил, что основную роль в скандале сыграли средства массовой информации.
«Вы с такой радостью написали Элвина Грея. Его в Татарстане любят этого товарища. Претензии не к нему. Вы это так радостно оповестили. Он востребован, но любой, кто проводит мероприятия, несет ответственность. Претензии же у Роспотребнадзора не к Элвину Грею, а к организации [концерта]. У нас оперный театр наказали, университет, такая наша позиция — мы никаких послаблений никому не даем. Из-за этого у нас ситуация по ковиду более стабильная», — отметил политик.
Напомним, ранее сообщалось, что в январе по требованию татарского Роспотребнадзора лейбл Элвина Грея оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил. В ответ заслуженный артист отменил все концерты на территории Татарстана, назвав ситуацию «театром абсурда».