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В Башкирии скончалась заслуженная артистка республики Рива Исхакова

В Башкирии скончалась заслуженная артистка республики Рива Исхакова

Уфа | 18 фев 2021 | 14:43

В Башкирии скоропостижно умерла заслуженная артистка Рива Исхакова на 81 году жизни. О кончине актрисы сообщили в региональном министерстве культуры. 

Известно, что свой 80-летний юбилей Рива Исхакова отпраздновала не так давно — 5 января. Она окончила Уфимское училище искусств. работала в Сибайском драматическом театре, после перешла в Салават. Начиная с 1974 по 1995 годы трудилась в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури.

Она запомнится зрителям своими многочисленными ролями в драматических спектаклях. Особую известность ей принесла роль бабушки в телесериале «Дочь Луны» режиссера Анвара Нурмухаметова. Коллеги вспоминают усопшую, как талантливую и трудолюбивую актрису. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Минкультуры РБ

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