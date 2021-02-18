В Башкирии скончалась заслуженная артистка республики Рива Исхакова

Уфа | 18 фев 2021 | 14:43

В Башкирии скоропостижно умерла заслуженная артистка Рива Исхакова на 81 году жизни. О кончине актрисы сообщили в региональном министерстве культуры.







Известно, что свой 80-летний юбилей Рива Исхакова отпраздновала не так давно — 5 января. Она окончила Уфимское училище искусств. работала в Сибайском драматическом театре, после перешла в Салават. Начиная с 1974 по 1995 годы трудилась в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури.



Она запомнится зрителям своими многочисленными ролями в драматических спектаклях. Особую известность ей принесла роль бабушки в телесериале «Дочь Луны» режиссера Анвара Нурмухаметова. Коллеги вспоминают усопшую, как талантливую и трудолюбивую актрису.

Читайте также: В Башкирии скончался народный артист республики Явдат Муратов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram





Фото: Минкультуры РБ