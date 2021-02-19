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Гузель Уразова сообщила в соцсетях имя своей новорожденной дочери

Гузель Уразова сообщила в соцсетях имя своей новорожденной дочери

Уфа | 19 фев 2021 | 12:29

Певица Гузель Уразова, которая родила дочь в День всех влюбленных, наконец выбрала имя для малышки. Этим она поделилась со своими поклонниками в соцсетях: ранее артистка обратилась к своим фанатом с просьбой помочь подобрать имя.

«Большое спасибо каждому, кто написал имена. Очень помогли. Имя, которое мы выбрали, мало кто написал, но в целом предложений было достаточно. Вместе еще раз подумали. Наша маленькая дочь – Ариана Ильдаровна», – написала Уразова.

Большинство поклонников с радостью восприняли эту новость, однако нашлись и те, кто не поддержал выбор заслуженной артистки РБ. Недовольные аргументировали свою критику тем, что певица назвала свою дочь не татарским именем.

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летняя артистка стала мамой в четвертый раз.

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Источник: gorobzor.ru

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