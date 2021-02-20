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В Мишкинском районе состоялось открытие обновленного здания марийского историко-культурного центра

В Мишкинском районе состоялось открытие обновленного здания марийского историко-культурного центра

Мишкинский район | 20 фев 2021 | 09:12

В башкирском селе Мишкино состоялось торжественное открытие обновленного здания марийского историко-культурного центра. Реконструкция строения проводилась с августа 2019 по декабрь 2020 года в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана».

Эту информацию озвучили в пресс-службе регионального правительства.

- Марийская диаспора Башкирии – самая крупная в России, — рассказал руководитель филиала Дома дружбы народов РБ Алексей Ибулаев. - Наиболее многочисленные их поселения в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. В республике более 240 марийских деревень. Мы делаем упор на культурно-просветительскую работу по возрождению традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, обрядов и фольклора.
Здание, где сейчас находится историко-культурный центр, было построено в 1987 году, и долгое время в нем работал кинотеатр «Мир». После реконструкции в учреждении оборудовали интерактивный музей, ремесленную, кабинеты звукозаписи, киностудии и актовый зал-трансформер. В оформленном под марийскую стилистику выставочном зале-фойе представлены работы народного художника Башкирии Георгия Калитова.


- Этот музей - единственный в нашей республике такого формата, он уникален, - подчеркнул ведущий методист мишкинского историко–краеведческого музея Ильяс Яхин.
Согласно статистическим данным, больше всего марийцев за пределами Марий Эл, проживает именно в Башкирии, а марийский язык изучают 4500 учащихся в 103 общеобразовательных организациях республики.

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Источник: www.sobkor02.ru

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