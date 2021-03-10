"Полный "колхоз": в Башкирии пожаловались на качество башкирской эстрады

Уфа | 10 мар 2021 | 16:02

Внук заслуженного артиста БАССР Гумера Абдульманова, продюсер Мурат Абдульманов возмутился современной башкирской эстрадой. Мужчина написал обращение к главе региона Радию Хабирову на сайте электронной приемной органов власти.







Мурат Абдульманов назвал «позором» клипы, которые транслируют сегодня на местных каналах. При этом он отметил, что не имеет претензий к башкирскому колориту – бурные эмоции вызывает лишь качество контента.

«Вы же сами жили в Москве, неужели Вы не видите, какой позор транслируется по местным ТВ. Я не верю, что у Башкирского ТВ нет ресурсов снимать качественные клипы и записывать качественную музыку. Я не имею в виду национальный колорит, я имею в виду качество съемки, режиссуру, постпродакшн. Вы даете гранты на реализацию проектов, а результатов нет!» - возмутился он.

Кроме того, Мурат Абдульманов подчеркнул, что в 2018 году он работал с местной группой «Бахетле» и их продукты были качественными, однако никакой поддержки от Министерства культуры исполнители не получили.

«Посмотрите, все вокруг смеются над качеством материала [который транслируется] на местных радио и ТВ, и правильно делают, потому что это действительно полный “колхоз”. Мне печально смотреть на клипы в поле или березовой роще, точно такие же, как 50 лет назад были у моего картатая», - пишет продюсер.

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Фото: соцсети / OK / Мурат Абдульманов

В заключение автор письма заявил, что намерен говорить об этой проблеме, пока Радий Хабиров его «не услышит лично».