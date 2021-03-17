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В Ишимбайском районе обновили дом культуры

В Ишимбайском районе обновили дом культуры

Ишимбайский район | 17 мар 2021 | 18:09

В рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году в Ишимбайском районе была произведена реновация сельского дома культуры в селе Ишеево. Жители Ишеевского сельсовета получили новый современный облик дома культуры для проведения досуга, праздников, спортивных и  общественных мероприятий.

Были полностью реконструированы сцена и зрительный зал.  Созданы все условия для танцоров: установлены станки в танцевальном зале, произведен ремонт и на втором этаже, где находится администрация сельского поселения и библиотека.  Фасад здания утеплен и обшит термо-панелью под цвет флага республики.  Была утеплена и обновлена стяжка и сделана гидроизоляция. Были закуплены театральные кресла на более чем 190 посадочных мест.

Новая современная и безопасная детская площадка соответствует всем современным требованиям. На площадке – резиновое антитравматическое покрытие, установлены отдельные зоны для малышей с песочницей и спортивные уголки для подростков. Прекрасно вписались в дизайн территории  и новые установленные заборы по территории дома культуры.

Уже сегодня в Ишеевском СДК активно проводятся различные мероприятия:  10 марта в рамках подготовки к фольклориаде 2021 прошел районный фестиваль фольклора «Торатау мирасы», в котором приняли участие жители сельсовета и близлежащих деревень. А также на данный момент  ведется активная гастрольная деятельность Башгосфилармонии.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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