В Ишимбайском районе обновили дом культуры

Ишимбайский район | 17 мар 2021 | 18:09

В рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году в Ишимбайском районе была произведена реновация сельского дома культуры в селе Ишеево. Жители Ишеевского сельсовета получили новый современный облик дома культуры для проведения досуга, праздников, спортивных и общественных мероприятий.







Были полностью реконструированы сцена и зрительный зал. Созданы все условия для танцоров: установлены станки в танцевальном зале, произведен ремонт и на втором этаже, где находится администрация сельского поселения и библиотека. Фасад здания утеплен и обшит термо-панелью под цвет флага республики. Была утеплена и обновлена стяжка и сделана гидроизоляция. Были закуплены театральные кресла на более чем 190 посадочных мест.

Новая современная и безопасная детская площадка соответствует всем современным требованиям. На площадке – резиновое антитравматическое покрытие, установлены отдельные зоны для малышей с песочницей и спортивные уголки для подростков. Прекрасно вписались в дизайн территории и новые установленные заборы по территории дома культуры.



Уже сегодня в Ишеевском СДК активно проводятся различные мероприятия: 10 марта в рамках подготовки к фольклориаде 2021 прошел районный фестиваль фольклора «Торатау мирасы», в котором приняли участие жители сельсовета и близлежащих деревень. А также на данный момент ведется активная гастрольная деятельность Башгосфилармонии.

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Фото: из открытых источников