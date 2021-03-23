Певец из Татарстана Фирдус Тямаев предположил, из-за чего был сорван его концерт в Миякинском районе

Миякинский район | 23 мар 2021 | 15:11

Татарстанский певец Фирдус Тямаев пожаловался на сорванный концерт в Киргиз-Мияках. Как написал артист в соцсетях, ему пришлось проехать 700 километров от Камского Устья, чтобы внезапно узнать, что мероприятие не состоится.







«Мне сказали, что подвал затопило водой. <...> Мы туда зашли посмотреть – полы и двери полностью сухие. Просто не нужно обманывать, мы ведь не животные, не какие-то последние люди. Сказать надо было – «Фирдус, не приезжай, не мешайся». Мы бы и не приехали – нас 15 человек, пять тонн аппаратуры, техника. Хотя бы если генератор нам дали, раз уж приехали – мы бы бесплатно людям концерт дали, мне даже деньги не нужны. Мне важны в первую очередь честь и уважение народа», – говорил Тямаев на видео, записанном в холле местного дома культуры.

Артист извинился перед своими поклонниками, которые приехали к нему на концерт. Тямаев предполагает, что о коротком замыкании, которого, по его словам, не было, неспроста стало известно только за час до выступления. Певец связывает это с защитой Куштау.

«Я и сейчас считаю, что эту гору, жемчужину и памятник природы Башкирии, мы все должны ее беречь. Ее защита – святое дело. Народ ее отстаивал, а позже и власти пришли к этому мнению. Почему с течением времени оказывается справедливым как-то на мне отыгрываться из-за этого?» – написал Фирдус Тямаев.

«Там действительно был потоп. Они это все записали на видео и уже выложили официальный ответ», – заявили в Минкульте.

«Отменили концерт Фирдуса Тямаева из-за какой-то чепухи! Как так получается, что администрация района, где я родился и вырос, не уважает своих жителей? Позор, да и только! Мне вас очень жаль, это провал. На дворе 21 век, у них электричество кончилось, бред полный, никогда не поверю, чтоб в Мияках отключили свет. Люди ждали этого талантливого артиста, а в итоге всем показали неуважение к жителям», – возмущаются местные.

«Ужас! Почему во время концерта нет света? Это ведь насмешка не только над артистом, но и над всем миякинским народом. Администрация, директора куда смотрят? В общем, не удивительно, в районе ничего нет для народа», – выразила свое недовольство местная жительница.

В Министерстве культуры Башкирии сказали, что ответственность за сорванный концерт полностью лежит на муниципалитете.Однако в официальном сообществе администрации «ВКонтакте» вопрос жителей о том, по какой причине сорвали концерт татарстанского певца, остался без ответа.

Позже стало известно, что могут сорваться и остальные концерты Фирдуса Тямаева в Башкирии. Артист обратился к министру культуры РБ Амине Шафиковой с просьбой объяснить причину отмены мероприятий.

«У нас 2 апреля в Стерлитамаке должен был быть концерт, сейчас и он может сорваться. Раньше никакого маршрутного листа не нужно было, а сегодня с утра звонят нашему администратору и говорят, что Тямаеву нужен маршрутный лист. Его нам не выдают, причину не объясняют. Эта информация только в Башкирии появилась – в Татарстане нет никаких маршрутных листов, въезд везде свободный. Госпожа Амина Шафикова, объясните, в чем причина отмены моих концертов? Мы и зрители Башкирии очень ждем вашего ответа», – спросил артист.

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Фото: соцсети Фирдуса Тямаева

Тямаев подчеркнул, что в Стерлитамаке тысяча человек уже купили билеты. Помимо этого запланированы еще 80 концертов, где зрители ждут ясности и не сдают билеты.