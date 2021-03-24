Руководство Дома культуры в Миякинском районе рассказало, из-за чего сорвался концерт Фирдуса Тямаева

Миякинский район | 24 мар 2021 | 14:21

В центральном доме культуры объяснили причину, по которой был отменен концерт певца из Татарстана Фирдуса Тямаева. По словам администрации ДК, в подвале здания прорвало трубу, что привело к замыканию электросетей.







В доме культуры отметили, что Тямаев самовольно проник в оркестровую яму, где не было затопления, чтобы снять видео для своих социальных сетей. Однако сотрудники администрации выложили кадры, на которых видно, что потоп действительно произошел в подвале здания.



Представитель отдела культуры района отметил, что желающие сдать билеты получили деньги, а концерт в Киргиз-Мияках состоится в любое удобное для артиста время.





«Фирдус Фаритович! Приносим Вам свои искренние извинения и надеемся на ваше понимание сложившейся ситуации», – заключили в районном доме культуры.

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Фото: rsloboda-rt.ru