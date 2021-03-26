Певец Фирдус Тямаев намерен подать в суд за срыв концерта в Миякинском районе

Миякинский район | 26 мар 2021 | 13:58

Татарстанский певец Фирдус Тямаев решил обратиться в суд из-за срыва концерта в Киргиз-Мияках. Об этом он сообщил в своих соцсетях.







«Уважаемые друзья! Спасибо за то, что вы со мной. Сейчас юристы ведут это дело. Я не позволю обижать, ущемлять моих зрителей. Не нужно с помощью моего имени разжигать вражду между двумя дружескими, братскими народами», – говорится в сообщении.



Артист добавил, что подаст исковое заявление на тех, кто виновен в срыве его концерта в Башкирии. Свое решение Тямаев объяснил тем, что в этой ситуации пострадали его зрители, которые ждали его выступления в течение долгого времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киргиз-Мияках сорвался концерт Фирдуса Тямаева. Предположительно, причиной отмены мероприятия стало затопление в подвале здания. После произошедшего артист поделился своими мыслями о происходящем. Также певица Гузель Уразова высказалась в поддержку коллеги. Позже в центральном доме культуры объяснили причину, по которой был отменен концерт.





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