Советник Главы Башкирии "забил стрелку" певцу из Татарстана Фирдусу Тямаеву
| 27 мар 2021 | 18:59
В музыкальной среде продолжаются разборки вокруг сорванного в Башкирии концерта татарского певца Фирдуса Тямаева. Напомним, 22 марта он должен был выступать в одном из районов республики, но выступление пришлось отменить, во Дворце культуры сообщили, что прорвало трубу. Но Тямаев связал это с защитой Куштау. А накануне, 26 марта, заявил, что будет обращаться в суд.
Внезапно к скандалу подключился советник главы Башкирии и тоже известный музыкант Элвин Грей. Он рассказал, что за 5 минут до концерта в Нефтекамске получил звонок. Из звонка Грей понял, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления. Тогда, со слов музыканта, он уверил своего коллегу по цеху, что нет нерешаемых вопросов. Элвин Грей сказал Тямаеву, что доберется до Уфы и постарается решить этот вопрос. Но потом произошло неожиданное.
Башкирский музыкант посоветовал своему коллеге включить мозги и не разжигать межнациональную рознь в республиках. Также он ответил, что это уголовно наказуемо. Грей сообщил, что всегда считал и считает своей основной целью сближение двух братских народов.
Но Фирдус Тямаев не очень лестно отреагировал на это высказывание Грея. И даже пригласил его на онлайн-батл.
На это предложение уже резко отреагировал сам Элвин Грей. Он предложил музыканту встретиться лично.