Советник Главы Башкирии "забил стрелку" певцу из Татарстана Фирдусу Тямаеву

| 27 мар 2021 | 18:59

В музыкальной среде продолжаются разборки вокруг сорванного в Башкирии концерта татарского певца Фирдуса Тямаева. Напомним, 22 марта он должен был выступать в одном из районов республики, но выступление пришлось отменить, во Дворце культуры сообщили, что прорвало трубу. Но Тямаев связал это с защитой Куштау. А накануне, 26 марта, заявил, что будет обращаться в суд.







Внезапно к скандалу подключился советник главы Башкирии и тоже известный музыкант Элвин Грей. Он рассказал, что за 5 минут до концерта в Нефтекамске получил звонок. Из звонка Грей понял, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления. Тогда, со слов музыканта, он уверил своего коллегу по цеху, что нет нерешаемых вопросов. Элвин Грей сказал Тямаеву, что доберется до Уфы и постарается решить этот вопрос. Но потом произошло неожиданное.

— Буквально через 1 минуту получаю ответ — «не надо». Для меня эта его просьба и моментальный отказ от предлагаемой помощи показались странными. А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей и все — с вопросом про Тямаева, я сделал однозначный вывод. Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар, — рассказал в соцсетях свое видение ситуации Элвин Грей.

Башкирский музыкант посоветовал своему коллеге включить мозги и не разжигать межнациональную рознь в республиках. Также он ответил, что это уголовно наказуемо. Грей сообщил, что всегда считал и считает своей основной целью сближение двух братских народов.



Но Фирдус Тямаев не очень лестно отреагировал на это высказывание Грея. И даже пригласил его на онлайн-батл.

— К моей проблеме Радий Юльякшин (настоящее имя Элвина Грея) не остался равнодушен, он высказался в интернете очень красиво. Давай, Радик, мы также на просторах интернета с тобой встретимся в эфире, и ты будешь говорить не только в комментариях, но и в эфире так же открыто и красиво, потому что у моих подписчиков и зрителей осталось много вопросов, — заявил Тямаев.









На это предложение уже резко отреагировал сам Элвин Грей. Он предложил музыканту встретиться лично.

— Салам, «брат»! Я сегодня в Казани, можем пересечься на премии ТМТВ и переговорить. Зачем нам онлайн-трансляции? Если ты считаешь себя мужиком, подъезжай в ЭКСПО. Или тебе все же дороже хайп, трансляции и лайки твоих поклонников? — недоумевает Элвин.

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Фото: Элвин Грей / instagram.com