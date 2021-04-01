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Разработкой туристических указателей для Уфы займется студия Артемия Лебедева

Разработкой туристических указателей для Уфы займется студия Артемия Лебедева

Уфа | 01 апр 2021 | 11:27

Туристические указатели для столицы Башкортостана разработает скандально известный московский дизайнер Артемий Лебедев. Студия, которая носит его имя займется проработкой общей концепции.

Об этом сообщил Азат Равилов, руководитель уфимского управления по предпринимательству, потребрынку и тризму, во время совещания в городской мэрии.

Например, согласно заявлению государственного служащего, в проект вышло более 260 объектов туристской навигации Уфы. В итоге создано десять туристских программ различного толка и характера.

Туристические фирмы проявили готовность поучаствовать в развитии промтуризма в Уфе. Разработаны десять экскурсионных программ на промпредприятия. Проводятся работы по развитию гастрономического туризма, организуется работа с ресторанами по внедрению меню на английском языке с включением блюд башкирской кухни. На сегодня более 100 предприятий имеют подобные меню.

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Источник: bash.news
Фото: Башинформ

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