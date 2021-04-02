В Нуримановском районе появится парк для молодежи

Нуримановский район | 02 апр 2021 | 10:34

В селе Красная Горка Нуримановского района Республики Башкортостан на ул. Ключевой в следующем году намечено обустройство парка культуры и отдыха.







Микрорайон, где располагается парк – еще молодой, и тут проживает множество молодых семей с детьми. Эксперты сообщают, что концепция обустройства парка предполагает организацию спортивных, игровых, детских зон и зон отдыха.

Здесь предусмотрены прорезиненное основание спортивной и детской площадок, совмещенная и огороженная волейбольно-баскетбольная площадка. Имеются два разработанных дизайн-проекта. В одном случае акцент сделан на проведение культурно - массовых и семейных мероприятий. Установлена сцена, запланировано строительство пешеходной дорожки по периметру, игровых и спортивных зон. Во втором проекте акцент сделан больше на спортивно-развлекательные мероприятия и увеличена площадь озеленения.





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