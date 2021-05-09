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В Уфе прошел праздничный концерт с участием группы «Любэ»

В Уфе прошел праздничный концерт с участием группы «Любэ»

Уфа | 09 май 2021 | 10:32

8 мая в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной на площади имени В.И. Ленина прошел праздничный концерт.

Для зрителей с номерами выступили Сводный духовой оркестр Уфимского гарнизона, заслуженные артисты Республики Башкортостан - вокальная группа «Премьер». На сцене прозвучали песни военных лет на русском и башкирском языках.

Хедлайнером концертной программы стал Народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ». Они исполнили для уфимцев популярные хиты из своего репертуара.

– День Победы для нас особенный праздник, который объединяет всех. Мы все обязаны помнить о великом подвиге нашего народа в той войне, - прокомментировал Николай Расторгуев во время пресс-подхода. Также он отметил, что в столице Башкортостана выступает не впервые и что в Уфе очень приятная публика.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: администрация Уфы

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